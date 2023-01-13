Женщина стала жертвой ДТП в Махачкале

13 янв. 14:45

ДТП с летальным исходом произошло в столице Дагестана, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Трагедия произошла на 473-м километре трассы "Астрахань – Махачкала", на территории Махачкалы.

"21-летний житель Кумторкалинского района, управляя автомобилем LADA-211440, совершил наезд на 60-летнюю жительницу поселка Семендер, переходившую проезжую часть дороги по пешеходному переходу", – говорится в сообщении.

В результате женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения.