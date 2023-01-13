Лоукостер Wizz Air будет чаще летать в Азербайджан

13 янв. 14:37

В Баку состоялась встреча делегации из Венгрии во главе с исполнительным вице-президентом компании Wizz Air Овейном Джонсом с заместителем министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахманом Гумматовым и чрезвычайным и полномочным послом Венгрии в Азербайджане Тамашем Йозефом Торманом.

Азербайджан и компания Wizz Air в обсудили развитие сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о возможностях увеличения количества рейсов Wizz Air в аэропорты Баку и регионов Азербайджана. Овейн Джонс выразил заинтересованность в увеличении количества рейсов в республику.