В Узбекистане нарастили экспорт стройматериалов

13 янв. 14:28

Узбекистан расширяет рынок экспорта строительных материалов, сообщил руководитель пресс-службы Ассоциации "Узсаноаткурилишматериаллари" Джамшид Шерметов.

По его словам, в прошлом году экспортировано строительных материалов и услуг на $606,3 млн, что на $168 млн больше, чем в 2021 году.

В частности, страна экспортировала керамическую плитку и изделия из керамики ($92 млн), алюминиевые профили и изделия ($40 млн), ПВХ-профили, трубы и фитинги ($82 млн), сухие строительные смеси ($44 млн), обои ($38 млн).

Основными рынками экспорта стройматериалов стали соседние государства. Их доля в общем объеме экспорта составляет около 71%.

Так, Казахстан приобрел материалы на $177 млн, Кыргызстан – $89 млн, Таджикистан – $65 млн, Туркменистан – $21 млн, Афганистан – $2 млн, Россия – $63 млн, Литва – $17 млн, Турция – $9 млн, Азербайджан – $8 млн.

"Отношения с Россией развиваются в плане увеличения экспорта строительных материалов. В 2023 году планируется экспортировать в Россию строительных материалов на $100 млн. В России большой спрос в основном на ДСП, металлические изделия, ПВХ, лакокрасочные материалы, обои", - цитирует Шерметова Sputnik Узбекистан.