В Казахстане в четыре раза вырастут штрафы за мат в общественных местах

13 янв. 13:58

В Казахстане усилят наказание за нецензурную брань на любом языке в общественных местах. Об этом заявил заместитель председателя Комитета административной полиции министерства внутренних дел страны Ренат Зулхаиров, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что в настоящее время за мат в общественном месте грозит штраф в размере 17 250 тенге (около 2,5 тыс рублей) или арест до 10 суток.

С 6 марта 2023 года наказание изменится. Теперь за использование нецензурных слов в общественном месте может обернуться штрафом в размере 69 тыс тенге (около 9 тыс рублей) или арестом от 5 до 15 суток.