Иностранные журналисты стали свидетелями проезда автомобилей миротворцев по Лачинской дороге

13 янв. 14:01

Мирная акция азербайджанских экоактивистов на Лачинской дороге продолжается 33-й день. Сегодня на территорию прибыли сотрудники зарубежных СМИ, они стали очевидцами того, что участники акции не мешают проезду автомобилей российских миротворцев, передает корреспондент "Весника Кавказа".

Сегодня в Карабахе морозно, в районе Шуши похолодало до 10-12 градусов ниже нуля, но акция экоактивистов продолжается.

На данный момент по Лачинской дороге проехали беспрепятственно свыше 15 автомобилей российских миротворцев. Это наблюдали иностранные журналисты, прибывшие на территорию проведения акции для освещения мирного протеста азербайджанцев, которые выступают против армянского экологического террора на азербайджанских землях и требуют создать необходимые условия для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами.