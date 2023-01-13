Морозы в Узбекистане остановили в пути скоростной Afrosiyob

Утром в пятницу скоростной электропоезд Afrosiyob сломался на маршруте «Бухара-Ташкент» из-за аномальных холодов.
В «Узтемирйулйуловчи» уточнили, что неисправный поезд был остановлен на станции «Малик». За пассажирами был отправлен резервный электропоезд Afrosiyob.
Пассажирам принесены извинения за доставленные неудобства.
Отметим, Afrosiyob способен развивать скорость до 255 км/ч. Поезд был разработан испанской компанией и используется в Узбекистане с осени 2011 года. Всего в стране шесть таких поездов.