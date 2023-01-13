Вице-президент ЕБРР едет в турне по странам Южного Кавказа

13 янв. 13:14

На следующей неделе вице-президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) по политике и партнерству Марк Боуман и управляющий директор банка по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне отправятся в турне по странам Южного Кавказа.

Визит начнется с посещения Армении 16 января. После этого делегация банка приедет в Грузию, а затем в Азербайджан.

В ЕБРР отметили, что целью поездки является обсуждение проектов в частном и в государственном секторах, которые будут профинансированы банком. В ходе поездки также будут обсуждаться вопросы финансовой устойчивости, проведения реформ и подготовки новых страновых стратегий ЕБРР по Азербайджану, Армении и Грузии, передает "Интерфакс-Азербайджан".

Ожидается, что в Баку делегация банка пообщается с политическим руководством Азербайджана, а также проведет встречи представителями дипломатического сообщества, международными партнерами и компаниями-клиентами банка. Кроме этого, состоится встреча в Центральном банке Азербайджана.