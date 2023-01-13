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В Тбилиси заявили, что врач и судья Саакашвили находятся под давлением оппозиции

В Тбилиси заявили, что врач и судья Саакашвили находятся под давлением оппозиции

"Единое национальное движение" через грязные методы оказывает давление на судью по делу экс-президента Михаила Саакашвили и его врачей, сообщил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.

"Они (представители ЕНД) идут на всякие грязные шаги. Есть давление на судью, на медсестру, на врача. Существует список тех, кого они должны арестовать и кого расстрелять, который они уже не раз публиковали", - цитирует его Sputnik Грузия.

По словам Вольского, есть список во главе с Саакашвили тех, кто реально забрали жизнь, достоинства и имущества людей.

"Вообще, эти люди мастера составлять черные списки", – подчеркнул политик.

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