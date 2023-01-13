Туры в Египет не подешевеют, несмотря на изменившиеся курсы валют

13 янв. 12:53

Предпосылок к тому, что туры из России в Египет станут доступнее на фоне снижения египетского фунта к доллару и доллара к рублю нет, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артур Мурадян, пишет агентство городских новостей «Москва».

«Подорожание туров было связано с сокращением полетных программ трех российских перевозчиков, а снижение курсов валют способно опустить отельную составляющую», - сказал он.

Мурадян уточнил, что в среднем цена туров в Египет лишь на 30-35% состоит из стоимости проживания в отеле, все остальное - стоимость билетов. «В итоге предпосылок к снижению цен на туры нет», - заявил представитель АТОР.

По словам Мурадяна, падение курса египетского фунта скажется на покупках вне отеля.

Напомним, египетский фунт обесценился на более чем 84% по отношению к доллару, это рекордное падение валюты