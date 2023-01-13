СМИ назвали возможного поставщика дизтоплива в Европу

13 янв. 12:39

Антироссийские санкции могут сделать Китай основным поставщиком дизеля в европейские страны, сообщает агентство Bloomberg.

Как пишет издание, в последние месяцы Пекин увеличил экспорт дизеля, часть которого направляется в Европу.

"Экспорт дизельного топлива из Китая может составить от 400 000 до 600 000 баррелей в день в течение первой половины этого года", - говорят эксперты, на которых ссылается издание.

По данным аналитической компании Vortexa, в 2021 году Европа приобрела около 220 млн баррелей российского дизельного топлива.