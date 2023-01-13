КТК готов к транспортировке повышенных объемов нефти в 2023 году

13 янв. 12:28

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) запустил дополнительные мощности, нефтепровод готов к транспортировке повышенных объемов нефти.

"В отношении эксплуатационных перспектив 2023 года, генеральный директор КТК отметил, что, консорциум полностью готов к транспортировке повышенных объемов углеводородного сырья, с учетом дополнительных мощностей нефтепровода, уже полученных от реализации Программы устранения узких мест", - сообщает КТК по итогам встречи главы консорциума Николая Горбаня и главы Минэнерго Казахстана Болата Акчулакова.