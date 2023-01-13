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Премьер Венгрии рассказал, кто может изменить политику ЕС по антироссийским санкциям

Премьер Венгрии рассказал, кто может изменить политику ЕС по антироссийским санкциям

Изменить позицию Европейского союза относительно санкций против России могут только Германия или Франция. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что политических ресурсов Будапешта недостаточно для этого.

"Я могу лишь сдержать ущерб", - сказал глава венгерского правительства в эфире радиостанции Kossuth, подтвердив свое негативное отношение к санкционной политике Брюсселя.

Он также выразил мнение, что в руководство ЕС кто-то должен сказать, что в вопросе ограничительных мер пора остановиться, так как в дальнейшем проблемы, вызванные санкционной политикой, будут лишь нарастать.

"Если бы это произошло, цены на энергоносители немедленно упали бы, а вместе с ними вдвое снизилась бы инфляция", - цитирует Орбана ТАСС.

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