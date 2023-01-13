Премьер Венгрии рассказал, кто может изменить политику ЕС по антироссийским санкциям

13 янв. 11:59

Изменить позицию Европейского союза относительно санкций против России могут только Германия или Франция. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, подчеркнув, что политических ресурсов Будапешта недостаточно для этого.

"Я могу лишь сдержать ущерб", - сказал глава венгерского правительства в эфире радиостанции Kossuth, подтвердив свое негативное отношение к санкционной политике Брюсселя.

Он также выразил мнение, что в руководство ЕС кто-то должен сказать, что в вопросе ограничительных мер пора остановиться, так как в дальнейшем проблемы, вызванные санкционной политикой, будут лишь нарастать.

"Если бы это произошло, цены на энергоносители немедленно упали бы, а вместе с ними вдвое снизилась бы инфляция", - цитирует Орбана ТАСС.