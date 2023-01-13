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Азербайджан ускорит работы по внедрению "зеленых" технологий в Карабахе

Азербайджан ускорит работы по внедрению &quot;зеленых&quot; технологий в Карабахе

В Карабахе ускорят работу по внедрению "зеленых" технологий, сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

В ведомстве отметили, что данный вопрос обсуждался в ходе четвертого заседания подгруппы, созданной в составе рабочей группы по координации и мониторингу применения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях.

Руководитель Рабочей подгруппы, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго Джавид Абдуллаев заявил о реализации проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии.

По итогам заседания было принято решение об ускорении проведения необходимых мероприятий для решения задач в рамках тематических мероприятий и донесения о выполненных задачах на следующем заседании Рабочей группы.

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