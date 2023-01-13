Азербайджан ускорит работы по внедрению "зеленых" технологий в Карабахе

13 янв. 12:01

В Карабахе ускорят работу по внедрению "зеленых" технологий, сообщает пресс-служба Минэнерго Азербайджана.

В ведомстве отметили, что данный вопрос обсуждался в ходе четвертого заседания подгруппы, созданной в составе рабочей группы по координации и мониторингу применения зеленых технологий и требований энергоэффективности на освобожденных территориях.

Руководитель Рабочей подгруппы, директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Минэнерго Джавид Абдуллаев заявил о реализации проектов в сфере использования возобновляемых источников энергии.

По итогам заседания было принято решение об ускорении проведения необходимых мероприятий для решения задач в рамках тематических мероприятий и донесения о выполненных задачах на следующем заседании Рабочей группы.