Гия Саралидзе и Фархад Ибрагимов: Россия очень серьезно озабочена поведением Армении

Провокационное поведение властей Армении в настоящее время вызывает неприкрытое раздражение России – об этом сегодня в передаче "Формула смысла" на канале "Соловьев Live" говорили телерадиоведущий Гия Саралидзе и политолог, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Фархад Ибрагимов по следам сделанным на неделе антироссийским заявлениям Еревана и ответам Москвы.



Гия Саралидзе прежде всего отметил тревожный фон новостей, приходящих с Южного Кавказа. "Прозвучали заявления руководства Армении, в частности, об отказе от проведения военных маневров на армянской территории, которые были запланированы в рамках ОДКБ. Плюс очень странные слова Никола Пашиняна по поводу того, что нахождение российского контингента на территории Армении не только не стабилизирует ситуацию, но и дестабилизирует ее. На что уже была реакция МИД России, причем очень серьезная", - сказал он.



"Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, дал большое интервью, в котором в том числе сообщил, что Лачин будет заселяться, то есть те беженцы, которые оттуда вынуждены были уехать в начале 90-х, будут возвращаться. Кстати, он там говорил о присутствии российских войск как о безальтернативном. Президент Азербайджана сказал, что ни в коем случае Азербайджан не согласится с интернационализацией контингента, о чем в Ереване иногда говорят", - отметил ведущий "Формулы смысла".



Фархад Ибрагимов прежде всего подтвердил серьезность реакции Москвы на провокации Еревана. "Та непоследовательность, которую демонстрирует премьер Армении Никол Пашинян, вызывает очень серьезную озабоченность не только в Азербайджане, но уже и в России. Это вполне очевидно отражено в речи официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, подчеркнувшей факт, что Пашинян делает двусмысленные заявления, которые идут вразрез с позицией союзника. Все-таки союзники ведут себя по-другому. Стремление Еревана к интернационализации миротворческого контингента, конечно же, недопустимо – это неоднократно подчеркивали и в Азербайджане, и в России. Азербайджанская сторона неоднократно призывала Ереван вести себя благоразумнее и последовательнее", - обратил внимание он.



"Когда мы говорим о ситуации в Карабахе, мы должны понимать, что здесь все зависит от того, какие решения принимает Азербайджан. Ведь Карабахский экономический район является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики. Когда было подписано Трехстороннее заявление 9-10 ноября 2020 года, все исходили из того, что Армения на правах капитулировавшей страны по итогам 44-дневной войны будет вести себя благоразумнее и будет следовать условиям этого заявления. Пункт о миротворческих силах России означал только то, что в течение пяти лет российские миротворческие силы будут размещены в Карабахе и будут там функционировать в соответствии с заявлением – и все с этим были согласны. Азербайджан железобетонно придерживается этой позиции, в то время как Ереван на протяжении как минимум последнего полугода хочет пригласить на территорию соседнего государства контингент ООН, Францию и так далее", - напомнил политолог.



"И в России, и в Азербайджане прекрасно понимают, что Франция, с учетом ее деструктивной роли в мировой политике и членства в НАТО, не будет играть какой-то позитивной роли в регионе. Это при том, что Азербайджан не член ОДКБ. Азербайджан, проводя независимую внешнюю политику, подчеркивал неоднократно, что в карабахском вопросе все давным-давно решено, все точки над i поставлены, и единственной миротворческой силой, которая может быть в регионе является РМК. А от Еревана мы продолжаем слышать непоследовательные заявления, что еще больше вносит сложности в урегулирование послевоенных вопросов. Урегулирование может затянуться, но если Армения и дальше будет затягивать этот процесс, ни к чему хорошему это не приведет", - подчеркнул Фархад Ибрагимов.



"Заметьте, что и Азербайджан, и Россия железобетонно исполняют пункты Трехстороннего заявления. К примеру, в прошлом году Азербайджан построил альтернативную дорогу для Лачинского коридора, то есть соединения Армении с Карабахом, как и сказано в заявлении, в пункте 6. А Армения не выполняет свои обязательства, и это очень сильно разочаровывает другие стороны. Что заставляет армянскую сторону затягивать этот вопрос, никто не может понять. Ереван не исполняет заявления и устраивает на протяжении двух лет очень серьезные боестолкновения, в которых гибнут люди с армянской же стороны. Почему Ереван так упорно не хочет заниматься урегулированием? Его поведение вызывает очень серьезную озабоченность", - заключил эксперт МДК "Валдай".



"Кстати, по поводу роли Франции Мария Захарова тоже говорила, отмечая ее деструктивную роль в армяно-азербайджанском урегулировании. Судя по заявлениям сторон, европейский переговорный трек вообще закрылся, остался только американский и российский. Я надеюсь, что отпадет и американский, и останется только российский", - добавил Георгий Саралидзе.