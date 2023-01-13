Школы Кисловодска эвакуируют третий день подряд

13 янв. 11:30

В Кисловодске третий день подряд эвакуируют школы из-за угрозы минирования. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

По его словам, очередные электронные сообщения о взрывных устройствах в учебных заведениях поступили утром 13 января. "Экстренные службы и кинологи уже проверяют здания", - сказал Моисеев, призвав граждан не поддаваться панике.

Он подчеркнул, что специалисты профессионально и оперативно отрабатывают угрозы.

Глава курорта также напомнил, что информация о минировании в Кисловодске поступает уже четвертый день подряд, при этом третий день подряд о взрывах школ.