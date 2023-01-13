Азербайджан нарастил экспорт газа в 2022 году

13 янв. 11:32

Азербайджан в 2022 году увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд куб м, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

По его словам, в прошлом году экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 млрд куб м (рост на 12,3% по сравнению с показателем 2021 года) или 51% всех поставок из Азербайджана.

Так, поставки газа в Турцию составили 8,4 млрд куб м (38% всего экспорта), в Грузию – 2,5 млрд кубометров (11% всего экспорта). При этом по газопроводу TANAP в Турцию за прошлый год прокачали 5,6 млрд куб м газа.