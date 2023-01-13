Коронавирус поразил за сутки чуть более пяти тысяч россиян

13 янв. 11:27

В России за минувшие сутки выявили 5 078 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 1 728, в Санкт-Петербурге - 442, в Подмосковье - 161. В Краснодарском крае - 27, в Ставропольском крае - 49, в Крыму - 24, в Дагестане - 18, в Кабардино-Балкарии - 12, в Адыгее - 3, в Карачаево-Черкесии - 3, в Чечне - 5, в Северной Осетии - 5, в Ингушетии - 5.

Госпитализированы за сутки 876 человек. Выздоровели за сутки 4 271 человек, с начала пандемии - 21 267 545.

Умерло за сутки 47 заболевших, за все время - 394 309 человек.