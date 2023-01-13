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Ингушетия выплатит основную часть общего долга региона за полгода

Ингушетия выплатит основную часть общего долга региона за полгода

Руководство Ингушетии собирается погасить основную часть общего долга региона, в который входит госдолг, кредиторская задолженность и меры бюджетного принуждения, в течение первого полугодия 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы главы Ингушетии.

Сообщается, что это возможно, в том числе за счет реструктуризации до 2029 года государственного долга региона. «По прогнозу Минфина, учитывая, что выплаты по государственному долгу реструктуризированы с графиком погашения до 2029 года, основной объем долгов может быть погашен уже в первой половине 2023 года. По итогам 2022 года в Ингушетии объем долговых обязательств регионального бюджета с 11,8 миллиарда рублей снизился до 4,1 миллиарда рублей», - приводит данные ТАСС.

Уточняется, что с 3,9 млрд рублей до 778,5 млрд рублей уменьшились меры бюджетного принуждения, с 5,8 млрд до 1,4 млрд рублей сократилась кредиторская задолженность, уменьшился и государственный долг региона по бюджетным кредитам – с 2,1 млрд рублей он сократился до 1,9 млрд рублей.

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