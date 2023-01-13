В России назвали объем экспорта фруктов и овощей из Азербайджана в регион страны

13 янв. 11:05

Астраханская область с начала года получила 34 тонн свежих азербайджанских помидоров, 84 тонн киви, 66 тонн сушеного винограда и 43 тонны свежего салата из Ирана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

Там отметили, что в период с 1 по 10 января текущего года ведомство проконтролировало свыше 228 тонн импортной продукции, поступившей на территорию Астраханской области.

С целью установления карантинного фитосанитарного состояния поступившей продукции сотрудники Россельхознадзора отобрали образцы и направили в испытательную лабораторию Астраханского филиала ФГБУ "Ростовский референтный центр Россельхознадзора" для проведения исследований.