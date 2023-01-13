Глава МИД Ирана сообщил о решительной поддержке народу и правительству Ливана

13 янв. 10:50

Иран продолжит оказывать мощную поддержку ливанскому народу, правительству и силам сопротивления. Об этом во время визита в Бейрут заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Он подчеркнул, что прибыл в Ливан по официальному приглашению его ливанского коллеги, добавив, что видит направлен на двусторонние консультации по двусторонним связям, региональным и международным событиям.

Глава иранского внешнеполитического ведомства акцентировал внимание на том, что решительная поддержка Ливана Ираном продолжается, как и раньше.

Напомним, Абдоллахиян прибыл в Ливан накануне вечером. В ходе поездки он встретимся с премьер-министром Наджибом Микати и спикером парламента Набихом Берри.