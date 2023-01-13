Для защиты от подтоплений в Горячем Ключе построят дамбу, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.
Уточняется, что в ходе «Прямой линии» к губернатору Вениамину Кондратьеву с просьбой о реконструкции пострадавшей от стихии дамбы в Горячем Ключе обратилась местная жительница.
Сейчас ведутся проектные работы защитного сооружения в микрорайоне Курортном. Весной 2023 года готовый проект будет направлен на государственную экспертизу.
Дамба защитит Горячий Ключ от подтоплений
Для защиты от подтоплений в Горячем Ключе построят дамбу, информирует пресс-служба администрации Краснодарского края.
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