Составлен рейтинг самых безопасных авиакомпаний мира

13 янв. 10:43

Двадцать самых безопасных авиакомпаний мира назвали в AirlineRatings.com.

Всего было проанализировано 385 компаний. Первое место досталось Qantas (Австралия), второе - новозеландской Air New Zeland, третье - Etihad Airways, это перевозчик летает в Москву из Абу-Даби. Также среди самых безопасных авиакомпаний оказались Qatar Airways, Emirates, Singapore Airlines, Lufthansa, Finnair, British Airways, KLM и другие.

В топ самых безопасных лоукостеров вошли Air Arabia (летает из ОАЭ в Москву, Уфу, Казань и Екатеринбург) и flydubai (летает из Дубая в Москву, Махачкалу, Самару, Минводы, Новосибирск).

Российские авиакомпании не оценивались, уточнили в АТОР.

При составлении рейтинга учитывались такие факторы, как несчастные случаи со смертельным исходом, прибыльность, безопасность, уровень подготовки пилотов, возраст парка.