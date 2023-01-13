Черноморское побережье Кубани ждет потепление

13 янв. 12:25

К 14 января на черноморском побережье Кубани потеплеет, информирует центр погоды Фобос.

Уточняется, что потепление принесут теплые воздушные массы атлантического происхождения. «Синоптическая ситуация в атмосфере над Краснодарским краем изменится мало, регион останется в зоне преимущественно солнечной и сухой погоды, сформированной антициклоном, а температура постепенно вернется в рамки климатической нормы и составит +3…+5 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный 1–6 м/с. Атмосферное давление составит 763 мм рт. ст.