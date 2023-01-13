Нацразведка США рассказала о 500 новых случаев обнаружения НЛО

13 янв. 10:27

В США с августа 2022 года было зарегистрировано свыше 500 случаев обнаружения неопознанных летающих объектов (НЛО). Об этом говорится в отчете офиса директора национальной разведки США.

Согласно ему, более половины обнаруженных явлений, демонстрируют "ничем не примечательные характеристики".

Из них 163 были идентифицированы как воздушные шары или похожие на воздушные шары объекты, 26 - как беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Еще несколько сообщений связаны с птицами, погодными явлениями или находящимся в воздухе мусором. При этом 171 явление так и остается необъясненным правительством США.

В документе подчеркивается, что некоторые из этих нехарактерных БПЛА демонстрировали необычные летные характеристики или эксплуатационные возможности и требуют дальнейшего анализа.

В отчете также сказано, что чаще других об обнаружении НЛО заявляли пилоты и операторы ВМС и ВВС США, передает "Интерфакс".