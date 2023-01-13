В Азербайджане повысили социальные пособия

13 янв. 10:27

Президент Азербайджана Ильхам Алиев повысил размер социальных пособий, соответствующие изменения внесены им в прежний указ "Об увеличении размера социальных пособий"№ 973 от 29 августа 2013 года.

Так, пособие по возрасту в стране поднялось со 180 до 220 манатов;

пособие на погребение 0 с 350 до 500 манатов. Единовременное пособие по рождению ребенка увеличилось с 300 до 500 манатов.

Также в республике повысили размер социальных пособий по инвалидности. Теперь лица с ограниченными возможностями здоровья при I степени потери функций организма (81-100%) будут получать 270 манатов, II степени (61-80%) - 220 манатов, III степени (31-60%) - 150 манатов.

В рамках того же указа малообеспеченным семьям, имеющим ребенка в возрасте до одного года, будет выплачиваться пособие в 100 манатов (ранее 70 манатов).

Кроме того, пособие по потере кормильца повышено со 100 до 120 манатов.