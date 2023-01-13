13 янв. 12:05

Согласно отчету Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%.

Уточняется, что в 2024 году Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%.

В отчете Всемирного банка также отмечается, что инфляционное давление снизилось во второй половине 2022 года, несмотря на то, что оно оставалось на высоком уровне – 9,8% в годовом исчислении в декабре. Ожидается постепенное снижение инфляции при сохранении жесткой монетарной политики, передает Sputnik Грузия.