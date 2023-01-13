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Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Грузии

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Грузии

Согласно отчету Всемирного банка "Перспективы мировой экономики", всемирный банк понизил прогноз роста ВВП Грузии на 2023 год с 5,5 до 4%.

Уточняется, что в 2024 году Всемирный банк ожидает рост ВВП Грузии в размере 5%.

В отчете Всемирного банка также отмечается, что инфляционное давление снизилось во второй половине 2022 года, несмотря на то, что оно оставалось на высоком уровне – 9,8% в годовом исчислении в декабре. Ожидается постепенное снижение инфляции при сохранении жесткой монетарной политики, передает Sputnik Грузия.

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