Россия разрешила Казахстану транзит нефти в Германию

13 янв. 10:10

Минэнерго России одобрило поставки казахстанской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Германию, об этом сообщили в компании "Казтрансойл".

"АО "Казтрансойл" получено подтверждение Министерством энергетики Российской Федерации на транспортировку в первом квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО "Транснефть" по направлению пункта сдачи нефти "Адамова застава" для дальнейшей поставки в Германию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные указаны в выписке из графика транзита нефти стран СНГ по территории России, утвержденного российским министерством.

Прокачка будет реализована на основании межправительственного соглашения России и Казахстана от 2002 года.

В конце декабря "Транснефть" сообщила о поступлении заявки от "Казтрансойла" на бронирование дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 млн тонн на весь 2023 год. Заявку должно было утвердить Минэнерго России.