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Названа главная достопримечательность Кисловодска

Названа главная достопримечательность Кисловодска

Операторы сотовой связи проанализировав туристический поток на Ставрополье во время новогодних каникул, выяснили, что самым популярным местом среди туристов во время праздников стал Курортный бульвар Кисловодска.

"Курортный бульвар - первая улица Кисловодска, был основан ровно 220 лет назад. В 20-м веке здесь ходил трамвай с нарзаном, а сейчас это главная туристическая зона курорта со множеством достопримечательностей и архитектурных памятников. Известные на всю страну ковровые клумбы бульвара - отдельный вид искусства. Интересно, что новогоднюю ночь-2023 большинство туристов встречали именно на Курортном бульваре", - сообщил глава города Евгений Моисеев.

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