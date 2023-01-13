Названа главная достопримечательность Кисловодска

13 янв. 10:05

Операторы сотовой связи проанализировав туристический поток на Ставрополье во время новогодних каникул, выяснили, что самым популярным местом среди туристов во время праздников стал Курортный бульвар Кисловодска.

"Курортный бульвар - первая улица Кисловодска, был основан ровно 220 лет назад. В 20-м веке здесь ходил трамвай с нарзаном, а сейчас это главная туристическая зона курорта со множеством достопримечательностей и архитектурных памятников. Известные на всю страну ковровые клумбы бульвара - отдельный вид искусства. Интересно, что новогоднюю ночь-2023 большинство туристов встречали именно на Курортном бульваре", - сообщил глава города Евгений Моисеев.