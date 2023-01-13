"Мегафон" провел модернизацию сети на границе с Азербайджаном

13 янв. 9:57

Российская компания "Мегафон" модернизировала сеть на пограничном пункте Яраг-Казмаляр на границе с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба сотового оператора.

"Мегафон" ускорил мобильный интернет до 40 Мбит/сек на таможенном пограничном пункте Яраг-Казмаляр, расположенном на федеральной трассе "Кавказ"", - говорится в заявлении.

Там отметили, что теперь у сотрудников пограничного пункта, водителей грузовых автомобилей и туристов появилась возможность пользоваться всеми онлайн-сервисами на высокой скорости.

Компания также установила новые базовые станции в близлежащих населенных пунктах Новогеоргиевка, Инчха и Годобери. Теперь местным жителям доступен быстрый интернет и голосовой сервис VoLTE.