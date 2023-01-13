В Краснодаре выявили вежливых водителей

13 янв. 9:59

Краснодар вошел в тройку российских городов по вежливости водителей.

Среди городов с самыми вежливыми водителями пешеходы назвали Москву, Санкт-Петербург и Краснодар. При этом автолюбители считают, что самая высокая культура на дорогах в Красноярске, Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге и Самаре.

В исследовании участвовали 13 тыс человек из крупных городов страны. Примечательно, что ни в одном городе не оценена культура вождения на пять баллов из пяти. Стоящая на первом месте в рейтинге Москва имеет культуру вождения 3,5 балла. Санкт-Петербург – 3,4. Краснодар замыкает топ с 3,3 баллами.