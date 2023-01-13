Цены на отдых в Сочи после Нового года упали на 15-30%

13 янв. 9:50

Вместе с новогодними каникулами кончился и высокий туристический период в Сочи, наблюдается снижение цен на размещение в отелях.

Цены на отдых в горах курорта стали ниже до 30% по сравнению с новогодними праздниками, на побережье опустились на 15-20%. По словам туроператоров, это традиционное снижение цен в Сочи после Нового года.

Цены на отдых вновь вырастут в период февральских праздников, предупреждают специалисты. При этом они будут несколько ниже, чем в новогодний пик.

В настоящее время найти свободные места можно практически в любом отеле Сочи. Авиабилеты из крупных городов России туда-обратно на человека обойдутся в 8-9 тыс рублей.