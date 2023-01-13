Аренда жилья упала в Москве

13 янв. 9:39

К концу 2022 года в Москве подешевела аренда жилья - арендная ставка однокомнатной квартиры за год опустилась на 7%, пишет РБК со ссылкой на исследование компании "Миэль".

В декабре снять "однушку" можно было за 36,5 тыс рублей в месяц. Арендная ставка двухкомнатных квартир снизилась на 9,5% - в среднем за месяц владельцы просили 48,4 тыс рублей. Динамика объясняется увеличением объема предложения - за год экспозиция возросла почти в два раза.

"Декабрь в арендном сегменте не сезон. Первую половину января люди будут так или иначе отдыхать, во второй половине — начнется легкое оживление. Так происходит из года в год. А дальше многое будет зависеть от рынка труда", - пишет издание.