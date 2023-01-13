Азербайджан и Италия обсудили сотрудничество в сфере обороны

13 янв. 9:36

В Баку состоялась встреча министров обороны Азербайджана и Италии Закира Гасанова и Гвидо Крозетто. Об этом сообщили в азербайджанском Минобороны.

В ходе переговоров Гасанов рассказал итальянскому коллеге о военно-политической ситуации, сложившейся на Южном Кавказе после окончания Отечественной войны Азербайджана.

Кроме того, была дана высокая оценка сотрудничеству двух стран в области военного образования, а также в рамках программ НАТО.

Помимо этого, главы оборонных ведомств обменялись мнениями по текущему состоянию и перспективам расширения сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической областях и в сфере военного образования.

В заключение Гасанов и Крозетто подписали протокол о намерениях в учебно-образовательной области, передает "Sputnik Азербайджан".