В Атырау "создатели" озера из химикатов выплатят штраф

13 янв. 9:35

Ответственные за появление искусственного озера в районе СЭЗ "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау оштрафованы, сообщил глава департамента экологии по Атырауской области Алибек Бекмухаметов.

Озеро площадью 6 га внезапно появилось в местности Карабатан, по сообщениям фермеров, вода пахнет химикатами, животные к "озеру" не подходят.

"В ходе внеплановой проверки взяли пробу воды. Установлен факт незаконного слива технической воды на участке возле газохимического комплекса компанией ТОО Karabatan Utilities Solution. На компанию наложен штраф в размере более 10 млн тенге", - рассказал Бекмухаметов.

Он добавил, что компания получила предписание до апреля "устранить разлив и очистить земельный участок, на который была слита вода".