Товарооборот России и Китая в 2022 году вырос на 29,3%

13 янв. 9:30

Торговый оборот России и Китая в 2022 году увеличился в годовом исчислении на 29,3%, до $190,27 млрд, что стало рекордным показателем для двух стран за все время, сообщило Главное таможенное управление КНР.

"Объемы китайско-российской торговли демонстрируют устойчивый рост, торговый оборот двух стран достиг нового максимума", - сказал на пресс-конференции представитель ведомства Лю Далян.

Он отметил, что на долю российской стороны приходится 3% совокупного внешнеторгового оборота Китая.

Экспорт из Китая в РФ за прошедший год увеличился на 12,8%, составив $76,12 млрд. Импорт из России в КНР за это время возрос на 43,4%, до $114,15 млрд.