В России растет заболеваемость гриппом В

13 янв. 9:24

В России на смену свиному гриппу приходит грипп B, нередко вызывающий осложнение в виде бронхита и пневмонии, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она сообщила, что в последние дни наблюдается ежедневное увеличение количества случаев гриппа, но оно не критичное. «Скорее всего, это обращения за медицинской помощью тех, кто оставался дома, и сейчас им необходима помощь врача. Подъем будет продолжаться», - сказала Попова.

В Роспотребнадзоре не предполагают, что новый подъем заболеваемости «будет очень высоким». «Уже сейчас очевидно, что на смену вирусу гриппа A (H1N1), пандемическому 2009 года, приходит вирус гриппа B», - отметила она.