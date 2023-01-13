Москвичам рассказали о погоде в выходные

13 янв. 9:18

Погода на предстоящих выходных в Москве станет немного теплее, температура повысится до минус одного градуса, поделился прогнозом ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Погода [на выходных] без существенных осадков, преимущественно облачная, температура будет небольшой минус: минус один - минус три градуса, ветер южный, порывистый, атмосферное давление около 750 мм ртутного столба. То есть температура повысится, но совсем немного", - сказал он.

Синенков также отметил, что в Москве при облачной с прояснениями погоде будет от минус двух до минус четырех градусов, в Московской области – до минус семи градусов мороза.