В Дагестане восстановили электроснабжение более 90% потребителей

13 янв. 8:54

Энергетики восстановили большую часть электросетевой инфраструктуры в Дагестане, поврежденной из-за непогоды. Подача электроэнергии восстановлена для 90% потребителей, оставшихся ранее без света, информирует пресс-служба компании "Россети Северный Кавказ".

"Восстановили электроснабжение более 90% потребителей, пострадавших от непогоды в Дагестане. По состоянию на 06:00 13 января в Махачкале и пригородах столицы региона завершаются работы в основной сети. <…> В районах Дагестана энергетики перешли к устранению локальных нарушений по индивидуальным заявкам потребителей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что шквалистый ветер до 28 м/с сохранится до 14 января включительно. "Непогода может провоцировать новые и повторные нарушения энергоснабжения", - говорится в распространенном сообщении.