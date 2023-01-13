Водитель «ВАЗ 2114» сбил двух пожилых женщин, переходивших дорогу в неустановленном месте на улице Кирова во Владикавказе. Об этом информирует пресс-служба МВД по Северной Осетии.
Пострадавшие были госпитализированы. По факту ведется расследование устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Владелец легковушки сбил двух женщин во Владикавказе
Водитель «ВАЗ 2114» сбил двух пожилых женщин, переходивших дорогу в неустановленном месте на улице Кирова во Владикавказе. Об этом информирует пресс-служба МВД по Северной Осетии.
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