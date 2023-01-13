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Владелец легковушки сбил двух женщин во Владикавказе 

Владелец легковушки сбил двух женщин во Владикавказе 

Водитель «ВАЗ 2114» сбил двух пожилых женщин, переходивших дорогу в неустановленном месте на улице Кирова во Владикавказе. Об этом информирует пресс-служба МВД по Северной Осетии.  
Пострадавшие были госпитализированы. По факту ведется расследование устанавливаются все обстоятельства случившегося.

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