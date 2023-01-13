Владелец легковушки сбил двух женщин во Владикавказе 

13 янв. 7:25

Водитель «ВАЗ 2114» сбил двух пожилых женщин, переходивших дорогу в неустановленном месте на улице Кирова во Владикавказе. Об этом информирует пресс-служба МВД по Северной Осетии.

Пострадавшие были госпитализированы. По факту ведется расследование устанавливаются все обстоятельства случившегося.