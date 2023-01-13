Животноводов поддержат на Ставрополье 

13 янв. 6:45

В 2023 году на поддержку животноводов предусмотрено 65 млн рублей. Субсидия будет предоставляться по ставке на один килограмм живой массы крупного рогатого скота, информирует пресс-служба аграрного ведомства.

Уточняется, что по итогам 2022 года поголовье КРС в регионе достигло 267,7 тыс голов, что превышает предыдущие показатели.