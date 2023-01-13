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Израиль сообщил о перестрелке при задержании подозреваемого на Западном берегу

Израиль сообщил о перестрелке при задержании подозреваемого на Западном берегу

Израильские силовики задержали несколько подозреваемых в террористической деятельности палестинцев в ходе рейда в городе Кабатия на Западном берегу реки Иордан, который сопровождался перестрелками с вооруженными боевикам, информирует армейская пресс-служба.

"Сегодня подразделения Армии обороны Израиля, Службы общей безопасности и пограничной полиции Израиля задержали Мухаммеда Алауна из города Кабатия, который подозревается в причастности к террористической деятельности и планированию терактов. Силовики задержали еще трех подозреваемых в терроризме, находившихся на месте происшествия. Подразделения покинули город, сообщений о пострадавших среди военнослужащих не поступало", - говорится в заявлении. "Разыскиваемый подозреваемый был передан службам безопасности для дальнейшего допроса", - говорится в сообщении.

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