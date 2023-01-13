День тишины наступил в Казахстане перед выборами депутатов верхней палаты парламента

13 янв. 6:25

Запрет на ведение агитационной деятельности вступил в силу в полночь по местному времени (21:00 мск четверга) в Казахстане. В субботу, в республике пройдут выборы 20 депутатов Сената (верхней палаты парламента) – по одному из каждого региона страны.

На кресла сенаторов претендуют 55 кандидатов, голоса за них будут отдавать депутаты маслихатов (местных представительных органов). Больше всего кандидатов, по данным Центризбиркома Казахстана, представляют город Алма-Ату - четыре человека. По два кандидата представлены от Алма-Атинской, Жамбылской, Жетысуской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей. В остальных регионах и городах Астане и Шымкенте зарегистрированы по три кандидата в депутаты. В список выборщиков по республике включены 3 168 депутатов маслихатов.