Ушел из жизни режиссер Суламбек Мамилов

13 янв. 6:05

Режиссер, сценарист, актер и общественный деятель Суламбек Мамилов скончался в Москве на 85-м году жизни, сообщила руководитель представительства союза кинематографистов России по Республике Ингушетия Мадина Дзортова.

Режиссеру принадлежат такие работы как "Убийство на Ждановской", "Дамское танго", "День гнева", умер в четверг вечером в Москве.

"Это, конечно, большая утрата для нас, для всей республики, для всего кинематографического мира. Суламбек Мамилов скончался на 85-м году жизни", - сказала она.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист и актер Суламбек Мамилов родился 27 августа 1938 года. Известен как режиссер художественных фильмов "Цвет белого снега" (1970), "Дамское танго" (1983), "Ночевала тучка золотая" (1989), "День гнева" (1985), "Особо опасные" (1979), "Убийство на "Ждановской" (1992). Также он снял четыре документально-исторических фильма, среди которых "Герои Бреста", "Ингушетия вчера, сегодня, завтра".

В 1966 году Мамилов сыграл Казбича в фильме "Бэла" по роману Михаила Лермонтова "Герой нашего времени".