В новогодние праздники курорты Карачаево-Черкесии посетили 170 тыс человек

12 янв. 23:55

В период с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года курорты Карачаево-Черкесии посетили 172 тыс человек. Об этом сообщили в региональном министерстве туризма и курортов.

"Курортный Домбай посетило 86 199 туристов, всесезонный туристско-рекреационный комплекс Архыз - 86 248 человек", - поведали в ведомстве.

В Минтуризма также отметили, что в праздники в гостиницах курорта была 100%-ная загруженность.

Министр туризма и курортов КЧР Расул Текеев обратил внимание на то, что для гостей на курортах были подготовлены горнолыжные трассы разных категорий сложности, а также предусмотрен большой спектр развлекательных услуг. "Убежден, гости курортов уехали домой с невероятным багажом ярких эмоций и положительных впечатлений", - подытожил глава министерства.