Город-улей в Восточном Азербайджане

На северо-западе Ирана, в провинции Восточный Азербайджан, между городами Тебриз и Оску спряталась деревня, поражающая своим сказочным видом воображение путешественников со всего мира. Деревня Кандован расположена прямо в вулканическом массиве и привлекает туристов удивительной архитектурой.

Выбросы вулкана Саханд (или Сехенд) образовали горную породу – туф. Этот материал отличается мягкостью, поэтому его часто используют в строительстве. Так, в турецкой Каппадокии из него построен целый подземный многоэтажный город Деринкую.

Необычный ландшафт Кандована формировался в течение тысячелетий. Ветер, дождь и снег соорудили причудливые здания, которые напоминают гигантские муравейники или ульи. Кстати, переводятся названия этих домов как раз как "улей". Благодаря составу горной породы, дома считаются самыми энергоэффективными. Ширина стен может достигать 2-3 метров, поэтому зимой и летом в домах Кандована достаточно комфортная температура. В жару камень охлаждает воздух в доме, а зимой там совсем не холодно.

Высота конусообразных домов может достигать трех, а иногда и четырех этажей, которые не связаны друг с другом изнутри. Лестницы для перехода между этажами находятся снаружи. Туф дает возможность расширять пространство, поэтому на протяжении столетий жители прорубали в скальных породах дополнительные комнаты. Первый этаж в таких домах как погреб или хлев. Окна есть только на верхних этажах, которые отводятся под жилые помещения. Кухни чаще всего располагаются снаружи.

Некоторые домов в Кандоване построены более 700 лет назад. Изначально в эти места люди переселились, спасаясь от нашествия монголо-татар. Кандован считается единственной обитаемой каменной деревней в мире. В ней живет около тысячи человек. В деревне есть мечеть, школа, баня, а также мельница. Места эти славятся своими целебными минеральными источниками. В Кандоване мягкий климат, поэтому вокруг много плодородных почв. Это позволяет местным жителям разводить пчел и заниматься сельским хозяйством. Многие жители Кандована имеют дома в городе, а в деревню возвращаются во время туристического сезона, когда могут получить дополнительный заработок, пустив любопытных туристов посмотреть на свои жилища.

Из-за роста популярности этих мест у путешественников в некоторых домах появились отели, кафе, а также сувенирные лавки. Наплыв туристов в деревню стал настолько большим, что в скалах Кандована построили пятизвездочный отель. Некоторые жилища можно арендовать. Из-за своей необычной архитектуры деревня была зарегистрирована в Обществе национального наследия Ирана.