Валерий Гергиев отметил 45-летие за дирижерским пультом Мариинского театра

12 янв. 23:29

Народный артист России Валерий Гергиев в четверг отметил 45-летие своего дебюта за дирижерским пультом Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В театре рассказали, что 12 января 1978 года 24-летний Валерий Гергиев впервые дирижировал спектаклем в Кировском (Мариинском) театре. Это была опера Сергея Прокофьева "Война и мир", сегодня маэстро выступил дирижером на спектакле "Отелло" Джузеппе Верди, отметив 45-летие своего дебюта.

Ежегодно Гергиев дает более 300 спектаклей и концертов. На сегодняшний день задокументировано свыше 8,5 тыс выступлений маэстро.