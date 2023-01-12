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Валерий Гергиев отметил 45-летие за дирижерским пультом Мариинского театра

Валерий Гергиев отметил 45-летие за дирижерским пультом Мариинского театра

Народный артист России Валерий Гергиев в четверг отметил 45-летие своего дебюта за дирижерским пультом Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

В театре рассказали, что 12 января 1978 года 24-летний Валерий Гергиев впервые дирижировал спектаклем в Кировском (Мариинском) театре. Это была опера Сергея Прокофьева "Война и мир", сегодня маэстро выступил дирижером на спектакле "Отелло" Джузеппе Верди, отметив 45-летие своего дебюта.

Ежегодно Гергиев дает более 300 спектаклей и концертов. На сегодняшний день задокументировано свыше 8,5 тыс выступлений маэстро.

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