В Махачкале появятся многоярусные парковки

13 янв. 1:25

В Махачкале планируют начать строительство многоуровневых парковочных зон, сообщил врио мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов на совещании с главой Дагестана Сергеем Меликовым.

По его словам, эта благодаря реализации проекта решится проблема организации парковочного пространства в центральной части города. «С целью увеличения пропускной способности <...> рассматривается возможность строительства многоярусных парковок. <> В ближайшее время у нас появятся несколько многоярусных парковок в центре города», - сказал он.

Такие парковки начнут открываться в течение 2023 года, передает ТАСС.