У сотрудников Microsoft появится право на бесконечный отпуск

12 янв. 22:49

Руководство компании Microsoft с 16 января предоставит всем своим сотрудникам в США право брать бесконечное число отпусков в рамках новой политики "Выходной по своему усмотрению". Об этом сообщает CBS.

Теперь работникам разрешат не ограничиваться фиксированным количеством дней в течение года.

В Microsoft рассказали, что приняли такое решение, поскольку работа теперь стала более гибкой, а руководство пытается следовать этим трендам, предоставляя сотрудникам возможность самим решать, как долго будет длиться их отдых, передает Лента.ру.