Экомаршруты Сочинского нацпарка станут единым целым 

13 янв. 0:34

В Сочи подготовили проект объединения экомаршрутов Сочинского нацпарка, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Туристические маршруты к Орлиным скалам, Агурскому ущелью и смотровой башне на горе Ахун после этого станут единым маршрутом из трех лучей который будет иметь несколько выходов и входов, передает "АиФ-Юг".

В то же время тропу на Орлиных скалах продолжат благоустраивать - на пути от слияния рек Агура и Агурчик на ней появятся ступени, перила и настилы, здесь обустроят новые места отдыха и создадут три смотровые площадки. Напомним, в 2023 году курорты Кубани намерены принять не менее 17 млн туристов, для чего поддержат отельеров субсидиями, чтобы запустить программу реновации и внедрения стандартов "все включено" и "ультра все включено".