У вынужденного севшего в Самарканде самолета "Аэрофлота" выявили технические проблемы

12 янв. 23:10

Самолет "Аэрофлота" рейса Бангкок - Москва вынужденно приземлился в Самарканде из-за состояния здоровья пассажирки, однако не смог продолжить путь - возникли технические причины, по которым судно отстранено от полета.

Посадка в аэропорту Самарканда была связана с ухудшением состояния здоровья пассажирки. Согласно сведениям в Telegram-каналах, стало плохо беременной пассажирке. В это же время на борту самолет возник конфликт между двумя пассажирами. В Самарканде женщина была передана медицинским работникам, а участники драки - представителям правоохранительных органов в аэропорту Самарканда. "При подготовке самолета к продолжению рейса возникли технические причины, вследствие которых авиакомпанией принято решение об отстранении воздушного судна от дальнейшего выполнения полета", - сообщили в пресс-службе "Аэрофлота".

Пассажиров рейса в Москву доставят два резервных воздушных судна меньшей вместимости, часть пассажиров будут перебронированы на ближайший регулярный рейс "Аэрофлота" из Самарканда в Москву.